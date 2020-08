Seine-Maritime : un homme de 40 ans s'est noyé au large de Veules-les-Roses

La préfecture maritime appelle à la plus grande prudence sur le littoral normand (photo d'illustration)

Un homme de 40 ans s'est noyé ce jeudi après-midi à Veules-les-Roses. Les secours ont été appelés à 17h20. C'est l'épouse de la victime qui a prévenu les secours sur la plage, elle ne voyait plus son mari parti se baigner 30 minutes plus tôt sur le secteur non-surveillé de Veules-les-Roses.

Le centre régional opérationnel de sauvetage et de surveillance (CROSS) Gris-Nez est prévenu et envoie un canot léger du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (SDIS).

Un plaisancier retrouve le corps

Au même moment, un plaisancier, qui a retrouvé le corps inanimé, prévient les secours. Les pompiers arrivés sur place une heure environ après le premier appel n'ont pu que constater le décès. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

Soyez extrêmement prudents, rappelle la préfecture maritime, surtout en cette période de grandes marées, un coefficient de 104 est attendu ce vendredi.