Un homme a été condamné à six mois de prison avec sursis ce mercredi, en Seine-Maritime. Ce collectionneur a acquis une cinquantaine d'armes à feu en tout genre, sans les déclarer.

Seine-Maritime : une cinquantaine d'armes à feu non déclarées saisies chez un collectionneur

C'est une information remontée à la communauté de brigade de gendarmerie d'Envermeu qui permet de lancer l'enquête. Un homme a été placé en garde à vue ce mardi, avant d'être jugé le lendemain lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), en Seine-Maritime. Ce collectionneur de 66 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis.

Chez lui, les enquêteurs de la COB d'Envermeu, accompagnés de la brigade de recherche de Dieppe, ont mis la main sur une cinquantaine d'armes à feu en tout genre, et plusieurs centaines de cartouches. Les armes ont été acquises directement auprès de particuliers ou dans des brocantes, et n'ont jamais été déclarées.

Pour les identifier, les militaires seino-marins ont eu le concours de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Toutes les armes ont été saisies et l'homme a désormais interdiction d'acheter et de détenir une arme à eu pendant six ans.