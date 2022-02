Trafic de drogue entre la Guyane et la métropole : 12 personnes ont été interpellées

Douze personnes ont été interpellées à Paris mais aussi en Seine-Saint-Denis (Noisy-le-Sec et Saint-Denis), à Roubaix et à Lille, indique ce jeudi le parquet de Créteil. Elles sont soupçonnées de trafic de cocaïne entre la Guyane et la métropole.