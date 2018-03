Grâce à l'installation de caméras, le nombre de braquages sur l'autoroute A1 a largement baissé entre 2016 et 2017. Un important réseau vient d'être démantelé.

Saint-Denis, France

C'est l'un des tunnels les plus fréquentés d'Europe. Débouchant quasiment sur le périphérique, le tunnel du Landy (1 300 mètres), situé sur l'autoroute A1, est le lieu privilégié des braqueurs en Seine-Saint-Denis.

Des attaques "express"

Leur méthode est bien connue : ils remontent la file des voitures bloquées dans les embouteillages en ciblant, à travers les vitres, les véhicules contenant des objets de valeurs laissés en évidence sur les sièges. Ils brisent les vitres à l'aide de "silex", des petits cailloux très affûtes, s'emparent des affaires et s'enfuient, le tout en quelques secondes seulement.

14 jeunes soupçonnés de 88 attaques

C'est donc un important coup de filet qu'ont réalisé les enquêteurs. Début mars, 14 jeunes (de 15 à 21 ans) ont été interpellés en Seine-Saint-Denis, soupçonnés d'avoir commis 88 attaques de véhicules, dont une bonne partie dans ce secteur. Cinq individus ont été placés en détention provisoire, dont trois mineurs. La plupart résident cité Joliot-Curie, à Saint-Denis, juste à côté de l'autoroute.

"Ils ciblent les véhicules pour maximiser leurs profits. Ils privilégient les voitures étrangères ou diplomatiques, les taxis et les VTC", explique Lola Menahem, commissaire de police, chef du SAIP (service d'accueil et de l'investigation de proximité) au commissariat de Saint-Denis. "La difficulté, c'est ce que ces attaques durent quelques secondes, sont particulièrement violentes et que les victimes n'ont pas toujours le temps de dévisager leurs agresseurs".

30 caméras installées dans le tunnel

En décembre 2016, les autorités ont installé 30 caméras à l'entrée, à l'intérieur et à la sortie du tunnel du Landy, dont deux caméras thermiques. "Ces caméras dites 'intelligentes' déclenchent un signal lorsqu'elles détectent la présence d'un individu sur la bande d'arrêt d'urgence", détaille François Léger, le patron de la police de Seine-Saint-Denis. "Le signal est envoyé au siège de la police, nous vérifions que l'individu n'a effectivement rien à faire sur la bande d'arrêt d'urgence et nous envoyons une patrouille sur place".

L'effet semble dissuasif : le nombre d'attaques à la portière est passé de 91 (en 2016) à 56 (en 2017) sur l'autoroute A1, dans le secteur du tunnel du Landy.

Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, se félicite "d'un sentiment d'impunité et de facilité qui est désormais terminé. Ce secteur est la porte d'entrée dans Paris des touristes qui arrivent de l'aéroport de Roissy, il n'est pas normal que ces braqueurs puissent agir de la sorte". Il annonce également que les patrouilles de police sont renforcées dans cette zone, notamment aux moments de force affluence (mercredi, vendredi et dimanche soir, ainsi que les jours fériés).