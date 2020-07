Seine-Saint-Denis : des automobilistes contestent leurs PV, le panneau était masqué par les broussailles

Wardia se souviendra longtemps de son premier PV, début juillet. Au début elle ne s'alarme pas vraiment : "Ça m'a touché car c'était mon premier PV, mais je me suis dit que j'avais fait une erreur et je l'ai mis de côté. Sauf que quand je suis rentré de vacances, j'avais six PV dans ma boîte aux lettres. C'est à partir de là que je me suis dit qu'il y avait un soucis...".

La jeune femme écope de sept PV au total, pour des dépassements mineurs. Mais la facture elle est majeure : 630 euros au total et 7 points. Alors elle tente de comprendre. Et découvre sur internet que des dizaines d'autres personnes sont dans le même cas. La pétition comptait ce mardi soir près de 1.500 signatures.

Des centaines de procédures à venir ?

En cause : un radar de chantier sur une portion à 70km/h, mais où temporairement la vitesse est limitée à 50. Le panneau, il existe mais il était caché derrière d'épaisses broussailles : "On voit à peine un bout de panneau, on ne voit même pas le chiffre qui est écrit dessus. Lorsque l'on conduit, on n'a pas le temps d'essayer de déchiffrer derrière la broussaille. Je trouve ces amendes vraiment injustes".

C'est aussi l'avis de Sigride Bany, trois PV au tableau de chasse. L'avocate a lancé une pétition et créé un groupe Facebook. Elle demande à la préfecture d'annuler les PV : "soit les autorités reconnaissent une erreur et remboursent les PV, soit comme beaucoup, j'entends contester les amendes, car je trouve cela vraiment injustifié".

Sauf qu'il n'existe pas d'action de groupe, chaque automobiliste doit contester son ou ses PV. Cela pourrait faire des centaines de procédures. Les broussailles, elles, ont été taillées il y a moins d'une semaine.