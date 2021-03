Seine-Saint-Denis : "Il faut inscrire l'éducation aux réseaux sociaux dans les programmes scolaires"

Après la mort d'Alisha, cette adolescente de 14 ans battue par deux élèves de sa classe à Argenteuil, lundi 8 mars, la question du harcèlement scolaire revient dans les débats avec une question : comment lutter contre ces attaques qui se déroulent de plus en plus sur les réseaux sociaux ?

Un cours sur les réseaux sociaux dans les programmes scolaires ?

Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter... Certains jeunes ne semblent plus mesurer les conséquences de leurs actes, même derrière un écran de téléphone ou d'ordinateur et les parents et enseignants se sentent parfois démunis. Pourtant depuis plusieurs années, des associations et des policiers interviennent régulièrement dans certains établissements franciliens pour évoquer auprès des jeunes les risques et les sanctions encourues. Le sujet des réseaux sociaux est aussi évoqué lors d'interventions liées à l'éducation aux médias.

Mais pour Radouane M'Hamdi, "ça ne suffit pas et ça ne suffira pas". La multiplication des réseaux sociaux et de tout ce qu'on peut y faire, "ça avance trop vite, on a l'impression de courir toujours après", reconnaît ce proviseur d'un lycée de Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis et secrétaire du syndicat des chefs d'établissements SNPDEN-UNSA. Il demande qu'un cours sur les réseaux sociaux soit officiellement inscrit dans les programmes scolaires des élèves et dès le plus jeune âge.

Former tout le personnel

Une heure par semaine ou une heure par mois ? Le proviseur n'avance pas aussi loin dans sa réflexion et laisse les inspecteurs de l'Éducation nationale trancher sur la fréquence de ces potentiels cours, mais pour lui, il y a urgence à agir : "Si c'est formalisé dans les programmes et que les personnels - enseignants, administratifs, infirmiers - sont tous sensibilisés à la question, ça peut être l'une des solutions pour résoudre le problème".

Il faut intervenir dès le plus jeune âge, ajoute Radouane M'Hamdi : "On pense que dès le cycle 3, c'est à dire en CM2, il faut sensibiliser tous les élèves et on continue en 6ème et 5ème sur la même dynamique".

"L'éducation aux réseaux sociaux doit intégrer les programmes scolaires" - Radouane M'Hamdi, proviseur d'un lycée au Raincy Copier

Alisha, victime de cyberharcèlement

Lundi, Alisha, 14 ans est morte après avoir été battue par deux collégiens de sa classe puis jetée dans la Seine à Gennevilliers. Les deux suspects, un garçon et une fille en couple et âgés de 15 ans, ont été interpellés. Dans un communiqué, le lycée professionnel privé Cognacq-Jay d'Argenteuil où les trois jeunes étaient scolarisés, évoque une "situation de tension entre ces trois élèves, suite au piratage du téléphone de la victime et à la diffusion de photos à caractère compromettant par ses deux camarades".

Ces faits ont amené l'établissement à ouvrir une procédure disciplinaire début février. Le personnel de l'établissement avait reçu la victime et sa mère et leur avait conseillé de porter plainte auprès de la police. Les deux suspects "avaient fait l'objet d'une interdiction de se rendre dans l'établissement et étaient convoqués en conseil de discipline pour ce mardi", soit le lendemain de la mort de la jeune fille.