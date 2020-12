Seine-Saint-Denis : la crise sanitaire a coûté 290 millions d'euros au département en 2020

Réuni en séance, ce jeudi 10 décembre, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, a adopté un vœu pour demander à l'État une aide financière exceptionnelle alors que la crise du Covid-19 lui a coûté 290 millions d'euros en 2020.

Des millions d'euros débloqués

Commandes de masques, aides de solidarité, subventions aux associations, protocole sanitaire dans les collèges, mise en place du télétravail pour ses agents : pour financer tout cela, le département, le plus pauvre de la métropole, a du débloquer des millions d'euros. Il attend désormais un geste de l'État, notamment sur la prise en charge du Revenu de solidarité active (RSA). Une expérimentation de "renationalisation" du RSA sera lancée en 2022 et la Seine-Saint-Denis devrait en faire partie.

Les dépenses liées au RSA en hausse

Mais pour l'instant, la collectivité qui défend l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans, continue de payer. En 2020, la dépense consacrée à cette aide s'élève à 551 millions d'euros, contre 521 millions d'euros en 2019. Une nouvelle augmentation, de 30 à 40 millions d'euros, est envisagée pour 2021.

Le département réclame un fonds d'urgence pour le 93

En cumulant les pertes de recettes, la hausse de la dépense RSA et les dépenses directes et indirectes induites par la crise, la facture approche les 290,9 millions d'euros pour 2020 et 2021. "Le département exige légitimement que l'État prenne en charge tout ou partie de ce surcoût pour les finances de notre collectivité via un fonds d'urgence dédiée à la Seine-Saint-Denis", déclare Stéphane Troussel, le président (PS) du conseil départemental.

Le conseil départemental a également adopté, ce jeudi, son "budget primitif" pour l'année 2021 : 322 millions d'euros pour "des investissements d'avenir" et 2 milliards d'euros "pour répondre aux besoin des habitants" de la Seine-Saint-Denis.