Seine-Saint-Denis : la halle Suzanne-Buisson de Bondy ravagée par un incendie

Les images sont impressionnantes : de grandes flammes qui embrasent la halle Suzanne-Buisson de Bondy, en Seine-Saint-Denis: L'incendie s'est déclaré mercredi soir, à 23h. Au cours de la nuit 80 pompiers étaient mobilisés pour éteindre le feu. Le marché ne pourra pas se tenir ce jeudi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un "acte criminel" pour le maire sortant

Dés qu'il a été mis au courant, le maire LR sortant s'est exprimé sur Facebook : Stéphen Hervé est convaincu qu'il s'agit d'un "incendie criminel, compte tenu de son ampleur". "C'est un acte d'une grande lâcheté qui va compliquer la vie des Bondynoises et des Bondynois", écrit-il encore. Dans la ville du 93 le climat est tendu depuis plusieurs semaines : le 21 janvier dernier, la voiture de Sylvine Thomassin, candidate à la prochaine municipale partielle, a été incendiée.

Et des enquêtes sont en cours après le saccage de deux églises, celles de Bondy et de Romainville, les troncs avaient été scié à la disqueuse pour en dérober l'argent, un vitrail avait été cassé, le tabernacle profané, fracturé et vidé de son contenu, la sacristie avec une porte cassée et où ont été dérobés un autre objet liturgique, ainsi qu'un ordinateur portable.