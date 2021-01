Seine-Saint-Denis : la ville de Gagny aura bientôt sa police municipale

Les 40.000 habitants de Gagny, en Seine-Saint-Denis, verront bientôt des policiers municipaux patrouiller dans leur commune. Le maire (LR) Rolin Cranoly a signé une convention avec le préfet du département, le vendredi 22 janvier 2021, pour officialiser sa création.

Cette police verra le jour en février prochain et sera composée de dix agents. Elle comptera dans ses rangs une équipe cynophile. Les policiers seront armés et épaulés par la vidéoprotection actuellement en déploiement, explique la mairie. Sa principale mission : la lutte contre les incivilités du quotidien, comme les infractions au code de la route et les dépôts sauvages.