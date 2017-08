Seine-Saint-Denis : le corps d'un homme retrouvé emballé dans du film alimentaire

Macabre découverte, ce mardi soir, aux alentours de 19 heures, dans un appartement d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis : le corps d'un homme, emmailloté de la tête aux pieds dans du film alimentaire. Cela faisait près d'une quinzaine de jours que sa famille était sans nouvelle de lui.

La victime est un homme de 57 ans, professeur de technologie au lycée d'Aubervilliers. Manifestement, il était là depuis déjà plusieurs jours, au point qu'il a été difficile de l'identifier. Ce sont deux de ses cousins qui ont fini par s'inquiéter et par donner l'alerte. Ce mardi soir, lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont découvert dans la chambre, allongé sur le lit, le corps de l'homme saucissonné dans du film alimentaire, des traces de sang, mais aussi un jerricane de liquide inflammable et des traces d'incendie dans le couloir et le bureau.

Pour l'instant, aucune piste et aucune explication. Le parquet de Bobigny vient d'ouvrir une enquête pour meurtre, confiée à la brigade criminelle. Il s'agit maintenant d'en savoir davantage sur la personnalité de la victime et les circonstances de son meurtre. Les enquêteurs attendent les résultats de l'autopsie réalisée ce mercredi.