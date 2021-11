Seine-Saint-Denis : le député LFI Bastien Lachaud mis en examen notamment pour "escroquerie"

Bastien Lachaud, député Insoumis de Seine-Saint-Denis, a été mis en examen le 22 septembre dernier pour "prêt illicite de main-d’œuvre", "faux", "escroquerie" et "tentative d’escroquerie" dans l'enquête sur les comptes de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017, a appris ce jeudi franceinfo, confirmant une information de Mediapart.

Enquête sur les comptes de campagne de Mélenchon

Pendant la campagne présidentielle de 2017, Bastien Lachaud était le trésorier de L’Ère du peuple, une association créée pour assurer la logistique autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Une information judiciaire avait été ouverte au tribunal de Paris en novembre 2018 sur l'usage des fonds publics lors de la dernière campagne du chef de file de La France insoumise.

Le député dément

"Cette information judiciaire avait été ouverte en novembre 2018, il ne s'est rien passé pendant quasiment trois ans et bizarrement, ça s'accélère à quelques mois de la présidentielle", a réagi auprès de franceinfo l'avocat de Bastien Lachaud, Me Mathieu Croiset. "C'est un salarié à qui on reproche de s'être prêté lui-même dans un cadre illicite de main-d'œuvre, or considérer qu'un salarié se prête lui-même est complètement absurde", ajoute l'avocat.

"Concernant la tentative d'escroquerie, l'association l'Ère du peuple n'a pas été mise en examen, et malgré tout le salarié l'est. Il y a donc un déséquilibre bancal", poursuit Me Croiset. "Sur le fond du dossier, on reproche une surfacturation or le code électoral précise qu'il faut pratiquer les prix du marché", conclut-t-il.

La France Insoumise défend Bastien Lachaud

"Les accusations absurdes contre Bastien Lachaud témoignent d’une enquête vide, maintenue artificiellement en vie", a réagit La France Insoumise dans un communiqué, publié ce jeudi. Le parti dénonce lui aussi "un calendrier qui ne doit rien au hasard", à l'approche de l'élection présidentielle de 2022, alors que le démarrage de l’enquête "date d’il y’a plus de 36 mois". "Elle est rendue publique au moment où des révélations du journal Mediapart évoquent l’intervention de Brigitte Macron dans le cadre de l’enquête visant Mimi Marchand et Nicolas Sarkozy. Nous ne sommes pas dupes de cette tentative de diversion", peut-on lire dans ce communiqué.