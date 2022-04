Seine-Saint-Denis : le jeune impliqué dans la bagarre avec un policier en civil au Blanc-Mesnil porte plainte

Impliqué dans une bagarre avec un policier de la BAC en civil, un jeune homme porte plainte. Mardi dernier, le 19 avril 2022, la vidéo de cette bagarre avait fuité et était devenue virale sur les réseaux sociaux.

Mardi dernier, le 19 avril, 2022 l'IGPN, la police des polices, était saisie après la diffusion d'une vidéo montrant une bagarre entre un policier et un jeune au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis. Ce jeudi 21 avril, on apprend que le jeune homme impliqué porte plainte.

L'histoire remonte au mardi 19 avril 2021. Une vidéo tournée au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis devient virale sur les réseaux sociaux. On y voit un policier de la BAC, en civil, et un jeune se battre dans un hall d'immeuble. Sur la vidéo, l'entrée de l'immeuble est gardée par plusieurs personnes dont une équipée de menottes au ceinture et LBD à la main. Le Préfet de Police avait alors décidé de saisir la police des polices, l'IGPN pour "établir les circonstances les faits montrés se sont produits". Le lieux où s'étaient déroulés les faits n'étaient pas identifiés, ni même la date où les faits se seraient produits.

Deux jours après, ce jeudi 21 avril, nos confrères de France Info ont appris auprès de son avocat que le jeune homme en question a décidé de porter plainte.