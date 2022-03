Seine-Saint-Denis : le policier auteur d'un tir mortel placé en garde à vue

Quatre jours après le décès d'un jeune homme de 33 ans à Sevran, en Seine-Saint-Denis lors d'un contrôle, le policier auteur du tir a été placé ce mercredi en garde à vue pour "violences volontaires", indique le procureur de Bobigny. De nouvelles tensions et violences urbaines ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi, et huit personnes ont été interpellées.

"A ce stade de l'enquête diligentée par l'IGPN, il est placé en garde à vue du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravée par sa qualité de personne dépositaire de l'autorité publique et l'usage d'une arme", a annoncé en début de soirée le procureur Eric Mathais dans un communiqué. Le fonctionnaire n'avait pas pu être auditionné plus tôt car il avait été hospitalisé "en état de choc".

Dispositif de sécurité déployé

Samedi, une équipe de la brigade anti-criminalité d'Aulnay-sous-Bois a contrôlé une fourgonnette volée conduite par la victime. "Un policier s'est porté à la hauteur de la vitre du conducteur et, dans des circonstances qui restent à déterminer, a fait usage de son arme - un seul coup de feu - au moment où la camionnette redémarrait brusquement", a retracé le procureur Eric Mathais. Blessé gravement à l'omoplate gauche, le chauffeur est mort en fin d'après-midi à l'hôpital, et l'autopsie a confirmé que le tir était à l'origine du décès.

Depuis, plusieurs communes de Seine-Saint-Denis sont le théâtre chaque nuit de heurts et échauffourées. Un important dispositif de sécurité sera à nouveau déployé ce mercredi soir.

L'avocat de la famille porte plainte pour meurtre

Il s'agit d'un "délit de fuite avec policier renversé", a tweeté le syndicat des commissaires de la police nationale.

"Il a eu le parcours judiciaire d'un jeune qui a évolué dans un quartier difficile, qui se cherchait, mais qui ne devait plus rien à la justice", a commenté à l'AFP l'avocat de longue date de la victime, Me Steeve Ruben. Il est désormais l'un des avocats de la famille, et annonce avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile pour meurtre.

Une marche blanche est organisée samedi matin en mémoire de la victime, au départ d'Aulnay-sous-Bois