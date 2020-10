Seine-Saint-Denis : Netflix s'associe à l'école de cinéma Kourtrajmé fondée par Ladj Ly

Netflix a décidé de s'associer avec l'école de cinéma Kourtrajmé, fondée par le réailsateur Ladj Ly, originaire de la Seine-Saint-Denis. La plateforme américaine de streaming l'annonce, ce jeudi 22 octobre 2020, dans un communiqué.

Un partenariat de trois ans

Avec ce partenariat, Netflix souhaite "promouvoir une nouvelle génération de talents dans la création cinématographique et audiovisuelle". Signé pour trois ans, il prévoit notammentle financement de trois courts métrages réalisés par des groupes d'élèves sélectionnés par l'école ainsi que le financement de travaux d'équipement et le financement des moyens de transports pour les étudiants qui n'habitent pas à côté de l'école, située à Clichy-sous-Bois.

"Des tables rondes, masterclass et séances de coaching sur l'expression et l'exercice du pitch seront également organisées". En juin dernier, une masterclass avait déjà été donnée avec le réalisateur américain Spike Lee, Ladj Ly et l'artiste JR. Ce dernier dirige désormais une nouvelle formation à l'art dans l'établissement.

Une école gratuite et sans condition de diplôme

Ladj Ly a fondé l'école Kourtrajmé en novembre 2018, au sein des ateliers Médicis, lieu culturel implanté à Clichy-sous-Bois. Le réalisateur, originaire de la cité des Bosquets, située entre Clichy et Montfermeil, disait vouloir "partager son expérience" avec des jeunes qui n'ont pas ni le réseau ni les moyens de s'offrir une école de cinéma payante. Son école est gratuite et sans condition de diplôme. Ladj Ly a reçu le prix du jury à Cannes en 2019 et le César du meilleur film pour "Les Misérables", tourné aux Bosquets.