Seine-Saint-Denis : onze interpellations après la découverte d'armes dans des voitures

La préfecture de police de Paris annonce l'interpellation de onze personnes, jeudi soir, à l’Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) après la découverte de plusieurs armes de poing, d'un fusil de chasse et de cartouches. Les onze individus ont été placés en garde à vue.

L'Île-Saint-Denis, France

Tout est parti d'un appel anonyme, le jeudi 7 novembre au soir, à la PFAU, la plateforme qui centralise les appels d'urgences de Paris et de sa petite couronne. La personne au bout du fil évoque des "détonations" entendues dans le secteur de l’Île-Saint-Denis.

Selon la préfecture de police de Paris, des témoins auraient également aperçu deux personnes sur un scooter dont l'un qui portait "une arme d'épaule"(arme longue). Les policiers appelés sur place, contrôlent le secteur et aperçoivent alors plusieurs individus qui rôdent autour de quatre véhicules stationnés. À l'intérieur des voitures : trois armes de poing, un fusil de chasse et des cartouches.

Onze individus sont interpellés et placés en garde à vue, confirme le parquet de Bobigny. Des gardes à vue pour "violences volontaires avec arme et associations de malfaiteurs", précise la préfecture dans un tweet, sans donner plus de détails.