Quatre jeunes, des mineurs, interpellés pour une douzaine de vols avec violence en réunion, sur des personnes d'origine asiatique. C'est grâce aux caméras de vidéo-protection de la ville de Bobigny, qu'ils ont pu être repérés et arrêtés.

Bobigny, France

Ils procédaient toujours de la même manière : ils repéraient leur victime, à la sortie des transports en commun du centre ville de Bobigny, les suivaient jusque chez eux et leur volaient leur affaires, leurs sacs, en utilisant la violence et l'intimidation si besoin. Entre le 22 novembre 2017 et le 15 janvier 2018, douze personnes, d'origine chinoise, sont venues déposer plainte au commissariat de Bobigny, toutes décrivant le même mode opératoire.

Grâce aux caméras de vidéo-protection de la ville de Bobigny, les jeunes ont pu être repérés et identifiés. Ils ont été interpellés à leur domicile, le 27 février dernier. Le bornage de leurs téléphones portables et leur absence scolaire au moment des faits, ont également contribué à les confondre. Les quatre jeunes ont été déférés, le premier mars dernier, aux parquets de Bobigny et de Nanterre.