Huit interpellations ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi après de nouvelles violences à Sevran, Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France. Ces tensions font suite à la mort d'un homme tué par un policier samedi.

Seine-Saint-Denis : quatrième nuit de violences à Sevran, Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France

Un important dispositif de sécurité a été déployé à Sevran, Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France (photo d'illustration)

Jets de projectiles, tirs de mortiers d'artifice, véhicules incendiés.... la nuit a encore été marquée par des échauffourées à Sevran, Aulnay-Sous-Bois et Tremblay-en-France. Quatrième jour consécutif de violences urbaines dans ces communes après la mort samedi d'un homme suite à un tir policier alors qu'il circulait à bord d'une camionnette signalée volée. Huit personnes ont été interpellées.

Un important dispositif de sécurité avait été de nouveau déployé dans ces trois villes de Seine-Saint-Denis mais il n'a pas empêché les échauffourées. Plusieurs véhicules et poubelles ont été incendiés et un gymnase d'Aulnay-sous-Bois a été visé par un départ de feu. Des policiers ont également été la cible de jets de projectiles et de tirs de mortiers d'artifice.

Après les trois nuits de violences précédentes, 29 personnes avaient déjà été interpellées, indiquait mardi le parquet de Bobigny. Onze personnes, dont deux mineurs, ont déjà été présentées à un juge, trois écrouées en attente de leur procès et de nombreuses gardes à vue étaient en cours.