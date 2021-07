Le préjudice est estimé à plus de 100 000 euros : un chef d'entreprise et deux cadres vont être jugés en septembre pour avoir monté une vaste fraude au chômage partiel. Leurs salariés étaient payés par l'État tout en continuant à travailler.

Seine-Saint-Denis : une vaste fraude au chômage partiel (et peut-être à l'assurance) bientôt jugée à Bobigny

Ils avaient développé un système de faux décompte horaire et de fausses fiches de paye pour masquer leur arnaque, mais cela n'a pas suffi : le dirigeant d'une société de bâtiment de Seine-Saint-Denis, sa directrice des ressources humaines, ainsi que son directeur administratif et financier seront jugés le 1er septembre prochain par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits d'escroquerie commise en bande organisée et de destruction par incendie du bien d'autrui. lls avaient voulu profiter du dispositif de chômage partiel mis en place pendant la crise sanitaire en déclarant leurs salariés en activité réduite, tout en les maintenant en position de travail. Le préjudice de cette escroquerie est supérieur à cent mille d'euros.

Mais ce n'est pas tout ! Les deux hommes sont également soupçonnés d'avoir volontairement mis le feu à leur entreprise, début 2021, plusieurs semaines après une première perquisition menée par la Brigade de la répression de la délinquance astucieuse de Paris et le commissariat de police de Saint-Denis. Il pourrait s'agir d'une tentative d'escroquerie à l'assurance. Durant leurs gardes à vue, les trois prévenus ont contesté l'ensemble des faits. Mais dans l'attente du procès, le chef d'entreprise a été placé en détention provisoire, les deux autres sont sous contrôle judiciaire.

En Seine-Saint-Denis, plus de cinquante personnes ont déjà été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits similaires. Certaines ont déjà été jugées, notamment lors d'une audience spéciale "fraudes Covid", le 2 juillet dernier. D'autres sont en attente de jugement, dont quatre sont en détention provisoire.