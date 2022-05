Seine-Saint-Denis : un adolescent de 13 ans violemment agressé par une bande à Pantin

Un adolescent de 13 ans a été grièvement blessé lundi soir lors d'une agression à coups de marteau et couteau par une bande, à Pantin (Seine-Saint-Denis), indiquent ce mardi une source policière et le parquet. Une enquête est ouverte.

Un adolescent de 13 ans a été grièvement blessé lundi soir à Pantin (Seine-Saint-Denis). Il a été agressé à coups de marteau et de couteau.

Une agression particulièrement violente

Vers 18h30 lundi, un groupe d'une quinzaine de personnes s'abat sur quatre adolescents au coin de la rue de la Liberté et de la rue Hoche, a détaillé une source policière.

Deux filles et un garçon réussissent à s'enfuir. Le quatrième jeune, un garçon, tombe aux mains de la bande. Il est alors roué de coups de poings et pieds. Il est même frappé avec des béquilles et un marteau. Il reçoit aussi des coups de couteau aux jambes, selon la source policière.

L'adolescent est très gravement blessé

Quand les secours arrivent sur place, il est entre la vie et la mort. Il est conduit à l'hôpital Necker à Paris. À la mi-journée mardi, son état s'était stabilisé, a indiqué le parquet de Bobigny.

L'enquête a été confiée à la sûreté départementale.