Seine-Saint-Denis : un homme en garde à vue après le meurtre d'un commerçant

Un homme de 37 ans a été tué par balle dans son restaurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis) vendredi 18 février, peu avant 20h. Son frère a également été visé, blessé par balle au bras dans une cité du centre-ville de Bobigny, selon les informations de l'AFP. Les motivations du meurtre ne sont pas encore connues pour l'heure. Non loin du meurtre, une femme a été séquestrée dans un appartement, avec sa famille, par son ex-compagnon. Ce dernier lui a assuré avoir tué le commerçant. Cet homme, âgé de 32 ans, a été interpellé par les équipes du Raid avant d'être placé en garde à vue, confirme le parquet de Paris à France Bleu Paris.

La juridiction interrégionale spécialisée de Paris a été saisie samedi de l'enquête pour "meurtre avec préméditation et en bande organisée", "tentative de meurtre avec préméditation et en bande organisée", "séquestration", "acquisition, détention et transport d'arme de catégorie B" et "association de malfaiteurs".