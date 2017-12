Seine-Saint-Denis : un homme mis en examen pour l'assassinat d'une marathonienne éthiopienne

Un Ethiopien de 28 ans s'est livré à la police en Seine-Saint-Denis. Il disait avoir tué une marathonienne éthiopienne de 27 ans. Il a été mis en examen pour assassinat et écroué, indique le parquet de Bobigny.

Un homme d'origine éthiopienne de 28 ans a été mis en examen pour assassinat et mis en prison jeudi, indique le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Il s'était livré à la police. Il affirmait avoir tué une marathonienne éthiopienne de 27 ans. Il l'aurait frappée avec l'un de ses trophées et étouffée avec un coussin dans son appartement. Le corps de la jeune femme a été découvert mardi dans le logement, sur les indications de cet homme. On ne connait pas ses liens avec la victime et la raison de son geste.

La jeune femme, Zenash Gezmu, venait de rejoindre la section athlétisme du Stade français après être passée dans d'autres clubs de région parisienne. Elle avait couru le marathon d'Amsterdam en 02H32 en 2016.

Elle travaillait, selon cet homme, comme femme de ménage entre ses entraînements. Elle habitait dans un appartement de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).

L'homme était arrivé en France il y a deux ans en situation régulière pour participer à un marathon, selon une source proche de l'enquête.