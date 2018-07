Aubervilliers, France

Les pompiers se battent contre les flammes depuis la fin de l'après-midi dans un immeuble de 18 étages, rue Hemet à Aubervilliers. Le feu a démarré pour une origine inconnue au 17e étage, mais il se propage aux étages inférieurs à cause de la chute de matériaux enflammés. Six personnes ont été légèrement blessées dont un pompier mais ce bilan n'est que provisoire. L'incendie n'est pas maîtrisé et la reconnaissance du bâtiment est toujours en cours. Une centaine d'hommes assistés d'une vingtaine d'engins sont sur place.