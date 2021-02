Seine-Saint-Denis : un jeune homme blessé par arme blanche aux Lilas

Un jeune homme a été blessé par arme blanche aux Lilas (Seine-Saint-Denis), mercredi après-midi, par plusieurs agresseurs. Selon le maire Lionel Benharous, "son état a nécesité une prise en charge en urgence par les services de secours", indique-t-il dans un communiqué. La santé du jeune Lilasien semble s'améliorer.

"A cette heure, les auteurs, le mobile, les circonstance de cette agression ne sont pas connus", poursuit l'élu, dans un texte posté sur la page Facebook de la ville. "Les services de police mènent l'enquête."

Une convention signée ce jeudi pour éviter les rixes entre bandes rivales

Le maire des Lilas évoque un acte grave. "Nous continuerons d'intensifier le travail entrepris aux Lilas, et en partenariat avec les villes voisines, avec les établissements scolaires, avec les services de l'Etat", écrit-il. Cette agression intervient alors que la Ville signe ce jeudi une convention, avec Romainville et le Pré Saint-Gervais une convention, dans le but d'éviter les rixes entre bandes rivales. En octobre 2016 et octobre 2019, quatre jeunes sont morts dans des affrontements dans ces communes.