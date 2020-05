Seine-Saint-Denis : un marchand de sommeil jugé pour avoir logé 25 personnes dans des conditions indignes

Un marchand de sommeil et son épouse sont jugés ce mardi au tribunal de Bobigny pour avoir logé 25 personnes dans des conditions indignes à Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis.

C'est un exemple édifiant des logements indignes qui pullulent en Seine-Saint-Denis : un couple est jugé à partir de ce mardi par le tribunal de Bobigny pour avoir logé 25 personnes, dont 11 mineurs, dans des conditions indignes à Pierrefitte-sur-Seine. Ils ont divisé le pavillon qu'ils occupaient avant, en 11 appartements loués entre 500 à 800 euros par mois. Un couple et ses trois enfants étaient par exemple logés dans un F2 aux murs moisis pour 800 euros par mois sans les charges.

Des logements jugés insalubres par la préfecture

Des pièces sans fenêtres dans certains logements, installation électrique dangereuse, murs attaqués par des moisissures : une enquête avait été ouverte par le parquet de Bobigny après une visite ministérielle en janvier 2019. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet et le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, s'étaient rendus dans le pavillon à Pierrefitte-sur-Seine pour présenter un dispositif de lutte contre l'habitat insalubre. A la suite de cette visite, les logements avaient été frappés d'arrêtés préfectoraux d'insalubrité

Selon le parquet de Bobigny, plusieurs locataires ont déposé des plaintes après des menaces et des intimidations de la part du propriétaire ou de membres de sa famille. Le procès du couple doit durer jusqu'à mercredi. Le marchand de sommeil et son épouse sont poursuivis pour des infractions d'habitat indigne, d'urbanisme, de blanchiment de fraude fiscale et de menaces.

En Seine-Saint-Denis, plus de 28 000 logements sont considérés comme "potentiellement indignes", soit 7,5% du parc privé, selon les chiffres de 2018.