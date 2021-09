Seine-Saint-Denis : un mineur blessé au cou par un tir policier lors d'un contrôle

Un mineur au volant d'une voiture a été blessé par balle au cou par le tir d'un policier, alors qu'il venait de percuter des fonctionnaires dans la nuit de lundi à mardi à La Courneuve en Seine-Saint-Denis, indique le parquet de Bobigny. Transporté en urgence absolue à l'hôpital, ses jours ne sont pas en danger. Deux enquêtes sont ouvertes. L'une sur l'utilisation de l'arme à feu par le policier, confiée à l'IGPN (l'Inspection générale de la police nationale), une procédure classique dans ces circonstances. L'autre pour le refus d'obtempérer et "tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique" à l'encontre de cet adolescent, âgé de 15 ans selon ses premières déclarations.

Dans la nuit de lundi à mardi, l'adolescent était au volant d'une voiture, roulait très vite et commettait plusieurs infractions au code de la route. Alertés, quatre policiers, dont deux à moto, ont tenté de le stopper pour le contrôle. Une course poursuite s'est engagée et en cherchant à fuir les forces de l'ordre, le conducteur a percuté les deux motards, dont un en faisant une marche arrière. Un des policiers a alors fait alors usage de son arme, à une reprise, le blessant au cou.