Seine-Saint-Denis, France

Les policiers ont interpellé, les 18 et 19 juin à Villepinte et au Blanc-Mesnil (93), un ressortissant nigérian en situation irrégulière et un complice qui avaient organisé un réseau, mettant en relation des faux pères de nationalité française avec des femmes nigérianes. Des mamans qui ont payé, des sommes jusqu'à 1 500 euros, pour obtenir des reconnaissances de paternité frauduleuses. Ce qui leur permettait de régulariser leur présence sur le territoire français. Une d'entre elle a même du se plier à des relations sexuelles car elle n'avait pas pu réunir la somme demandée.

Deux individus interpellés

L'une des deux personnes interpellés est un récidiviste. Il avait été condamné en 2015 pour avoir organisé la reconnaissance de 202 enfants.

Lui et son complices ont reconnu les faits en garde à vue. Ils ont été déférés devant le procureur de la République auprès du Tribunal de grande instance de Paris. Les policiers , lors des arrestations ont trouvé 2715 euros en liquide.