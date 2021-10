Seine-Saint-Denis : un réseau de blanchiment d'argent de la drogue démantelé

Un important réseau de blanchiment d'argent lié au trafic de drogue a été démantelé la semaine dernière en Ile-de-France. Six personnes ont été interpellées.

La police a démantelé la semaine dernière un important réseau de blanchiment d'argent de la drogue qui aurait écoulé 70 millions d'euros en l'espace de deux ou trois ans, a expliqué ce mardi la cheffe de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF).

Six personnes interpellées en Seine-Saint-Denis

Selon la commissaire divisionnaire Anne-Sophie Coulbois, six personnes, toutes originaires du Pakistan et installées pour la plupart en Seine-Saint-Denis, avaient été interpellées le 4 octobre et mises en examen puis écrouées vendredi 8 octobre 2021. Ce "groupe de Pakistanais collectait des sommes d'argent provenant de trafics de stupéfiants qu'il remettait à des chefs d'entreprise de la région parisienne".

70 millions d'euros blanchis

Cet argent servait à payer en espèce du travail dissimulé. En retour, les chefs d'entreprise viraient l'équivalent des espèces reçues sur les comptes d'"une vingtaine de sociétés écran". Ces coquilles vides avaient pour dirigeants des "mules bancaires espagnoles". Les fonds collectés par ces sociétés ainsi blanchis étaient ensuite acheminés à l'étranger, notamment à Dubaï.

Lors de leurs investigations, les enquêteurs ont saisi 675.000 euros en espèces et 825.000 euros sur les comptes des sociétés écrans. Selon les constatations effectuées par les enquêteurs, le groupe aurait blanchi en "2,3 ans 70 millions d'euros".