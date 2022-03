Seine-Saint-Denis : au moins 22 blessés après une explosion dans un immeuble à Aubervilliers

Une explosion est survenue tôt ce vendredi 4 mars dans un immeuble d'habitation d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Le bilan provisoire fait état d'au moins 3 blessés graves et 19 blessés légers.

Les pompiers interviennent ce vendredi 4 mars dans un immeuble d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) après une explosion survenue dans la nuit. L'explosion a eu lieu aux environs de 5h et demie, on ignore encore son origine. Trois habitants sont gravement blessés, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Il y a aussi une quinzaine de blessés plus légers. Par précaution, les habitants de deux immeubles autour ont été évacués.

Le quatrième et dernier étage de cet immeuble, où l'explosion est survenue, s'est partiellement effondré. L'incendie qui a suivi a été très vite éteint par les pompiers qui sont maintenant en train de consolider la structure de l'immeuble. Les chiens sauveteurs sont sur place pour aider les secours à rechercher des victimes éventuellement bloquées à l'intérieur de l'immeuble.

Les pompiers invitent les riverains à éviter le secteur.