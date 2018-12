Seine-Saint-Denis : une grand-mère sauve de justesse sa famille d'une intoxication au monoxyde de carbone

La grand-mère, à son réveil, se sent nauséeuse. Elle décide d'appeler le 18 qui, tout de suite, lui demande d'évacuer sa famille, une maman et un papa et leurs deux enfants craignant à juste titre une intoxication au monoxyde de carbone. Un des deux enfants est dans un état grave.

Un drame a été évité de justesse dans ce pavillon du boulevard Carnot de Villemomble en Seine-Saint-Denis. Et c'est la vigilance d'une grand-mère qui a permit de sauver toute une famille. Il est 8H45 ce jour de Noël. La grand-mère se lève. Elle est nauséeuse, a des maux de tête. Elle a le réflexe d'appeler le 18 et là, tout de suite l'opérateur du centre opérationnel des pompiers de Paris soupçonne une intoxication au monoxyde de carbone, gaz inodore et incolore. Il demande à la grand-mère d'évacuer immédiatement les habitants du pavillon et envoie sur place une équipe. A leur arrivée, ils terminent l'évacuation.

Un enfant de 3 ans dans le coma

Un enfant de 3 ans est trouvé inconscient, dans le coma , il est prit en charge par le SAMU 93 et emmené à l'hôpital dans un état grave.

Sa maman, son papa, un nourrisson ainsi que la grand-mère sont également hospitalisé dans un état moins préoccupant.

Une intoxication au monoxyde de carbone due à une chaudière défaillante

Les pompiers qui sont intervenus ont pu grâce à un détecteur déterminer qu'il s'agissait bien d'une intoxication au monoxyde de carbone, certainement due à une chaudière défaillante.

Révision une fois par an et détecteur de monoxyde de carbone

Quand on est chauffé à tout autre chose que l'électricité, les recommandations sont d'acheter un détecteur de monoxyde de carbone et de bien faire réviser sa chaudière une fois par an.