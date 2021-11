À la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le département de la Seine-Saint-Denis dévoile une série de mesures pour la prise en charge des victimes, notamment l'ouverture d'une permanence pour les femmes sourdes et malentendantes.

Seine-Saint-Denis : une permanence pour les femmes sourdes et malentendantes victimes de violences

Alors qu'aura lieu, ce 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis annonce une série de mesures pour améliorer la prise en charge et l'accompagnement des victimes.

La collectivité annonce la création d'une permanence pour les femmes sourdes et malentendantes, située au sein même des locaux du département à Bobigny. Ces victimes pourront prendre rendez-vous sur place afin d'obtenir "écoute" et des "informations".

La Seine-Saint-Denis va aussi distribuer 40.000 "violentomètres" affichés sur les emballages ou sacs à pain. Cet outil permet de mesurer le degré de violence dans un couple et d'indiquer les numéros d'urgences à joindre. Une version en braille sera disponible pour les aveugles et déficients visuels.

Enfin, le département débloque une enveloppe de 2,3 millions d'euros pour prévenir et lutter contre la prostitution des mineurs. L'État s'est engagé à apporter 1 million d'euros à ce plan.

La Seine-Saint-Denis est le département le plus touché par les violences conjugales, après la Guyane, avec 9,2 femmes victimes pour 1.000 femmes âgées de 20 ans et plus, selon une enquête publiée par le ministère de l'Intérieur.