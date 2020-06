Seine-Saint-Denis : une prime pour les agents du département et les professionnels du secteur médico-social

Pour récompenser "l'engagement et la mobilisation de ses agents" pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, le département de la Seine-Saint-Denis a décidé de leur verser une prime.

Plus de 3.500 agents concernés

Cette prime exceptionnelle concerne les agents mobilisés sur la période du 17 mars au 11 mai 2020. Sont concernés : les agents qui ont effectué une mission de volontariat en présentiel (30 euros par jour), les assistants familiaux qui ont dû faire un surcroît d'activité lié à l'absence d'accueil scolaire (forfait de 1.000 euros), les agents volontaires pour réaliser des missions à distance sur les dispositifs exceptionnels mis en place par la collectivité (10 euros par jour). Au total, ce sont plus de 3.500 agents qui recevront cette prime pour un coût totale de 1,45 million d'euros. Elle sera versée en juillet ou en août.

Une prime pour les professionnels du médico-social

Le département va également verser des primes pour les professionnels mobilisés dans le secteur médico-social, jusqu'à 1.000 euros pour les salariés de la protection de l'enfance et jusqu'à 1.500 euros pour celles et ceux qui travaillent dans le secteur de l'autonomie, notamment auprès des personnes âgées et handicapées. "Ces primes exceptionnelles témoignent de la reconnaissance du Département de la Seine-Saint-Denis vis-à-vis de ses agents et des professionnels qui, pendant cette période intense et particulièrement éprouvante, ont fait preuve d'une mobilisation indéfectible", explique, dans un communiqué de presse, Stéphane Troussel, le président (PS) du conseil départemental.