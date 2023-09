Séisme au Maroc : "j'ai hâte de rentrer", raconte une toulousaine en vacances

Le réveil est terrible au Maroc. Vers 23h, un séisme d'une magnitude de 6.8 s'est fait ressentir à Marrakech. Une secousse importante qui a fait plus de 630 morts et des centaines de blessés . Un bilan encore provisoire, et qui évolue régulièrement. Alia, une Toulousaine en vacances depuis quelques jours, raconte sur France Bleu Occitanie cette terrible nuit.

"C'est pas évident d'être loin. J'ai hâte de rentrée à Toulouse"

C'est, une nuit, difficile que vient de vivre Alia, une jeune toulousaine. Avec ses sœurs, elles ont senti le tremblement de terre au moment d'aller au lit. "Nous étions dans notre chambre Riad, on s'apprêtait à aller se coucher et on a senti un fort tremblement. Ça a duré plusieurs secondes, mais c'est des secondes qui paraissaient très longues. On a l'impression que le sol va se dérober sous nos pieds. Ça a eu un petit mouvement de panique dans le Riad où tous les touristes sont sortis de leur chambre. On ne savait pas trop ce qu'on devait faire. On ne savait pas quoi faire, c'est la première fois que je vis un tremblement de terre donc c'était étrange. On s'est retrouvées dans la rue à partir de 23h30 avec pas-grand-chose, à moitié en pyjama avec une bouteille d'eau et nos passeports qu'on a eus la présence d'esprit de récupérer quand même. Et depuis, on est dans la rue."

Une jeune femme qui souligne pourtant l'immense solidarité au cœur de la nuit. "Il y a des familles, des groupes de femmes, des groupes d'hommes qui se sont installés dans la rue, qui passent la nuit dans la rue. Ils sont là comme nous, depuis hier soir. Certains ont apporté des couvertures, des oreillers. Ils se sont installé des petits lits de camp un peu partout, sur la route, sur les trottoirs. Mais les gens sont assez sympas. Avec mes sœurs, on n'a pas prévu grand-chose. On est vraiment partis rapidement, avec des baskets. Et il y a des personnes qui sont venues nous prêter des couvertures, nous prêter des petits draps pour qu'on puisse s'installer".

Une jeune toulousaine qui doit prendre l'avion en fin de journée pour la fin des vacances. "On a hâte de rentrer, parce qu'on est toujours quand même dans l'incertitude d'une seconde secousse."