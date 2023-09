Séisme au Maroc : l'appel aux dons du Secours Populaire en Lozère

Plus de 48 heures après le séisme qui a fait plus de 2.100 morts au Maroc, le Secours populaire français rappelle qu'il est en capacité d’agir vite avec son réseau euro-méditerranéen pour la solidarité et ses partenaires. Ensemble, ils ont une expérience de longue date pour intervenir. Quelque 50.000 euros sont débloqués du fonds d’urgence pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu (abris, aide alimentaire, kits d’hygiène et de soins, etc.).

L’accompagnement des personnes les plus fragiles sera dans la durée. Le Secours populaire lance un appel pressant à la solidarité et au soutien financier pour les victimes de cette catastrophe. Toutes les initiatives de collecte d’argent sont encouragées et bienvenues.

Les dons financiers peuvent être envoyés au Secours populaire français, dans tous les départements ou au 9/11, rue Froissart BP 3303 75 123 Paris Cedex 03. Tel : 01.44.78.21.00. Préciser " Fonds d’urgence".

https://don.secourspopulaire.fr/urgence