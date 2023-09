Séisme au Maroc : les Pompiers de l'Urgence Internationale en veille à Limoges, avant un éventuel départ

Depuis Limoges, le président des PUI Philippe Besson multiplie les appels au Maroc pour faire le point sur la situation et les besoins des secouristes et des sinistrés, suite au violent séisme qui a fait au moins 820 morts selon le bilan établi ce samedi en fin de matinée. Habitués à ce type de catastrophe, les Pompiers de l'Urgence Internationale sont en effet prêts à se rendre sur place si le Maroc fait appel à l'aide internationale et si l'ONU donne son aval à un départ de l'ONG limougeaude.

En attendant un éventuel feu vert des autorités, Philippe Besson dresse un premier état des lieux de la zone la plus durement touchée. "C'est une zone rurale avec des maisons construites en pierre, en torchis, qui ne sont pas du tout parasismiques." Le secteur, montagneux, est également très difficile d'accès, d'autant plus que "des routes et des ponts se sont effondrés".

Pour suivre la situation au plus près, l'ONG peut compter sur un de ses membres qui se trouvait par hasard en visite dans sa famille, au Maroc. Les Pompiers de l'Urgence Internationale font également état d'immeubles qui se sont effondrés dans le centre historique de Marrakech. Vu "la magnitude très importante et la faible profondeur de ce séisme, une dizaine de kilomètres, l'impact a du être très violent" poursuit le président des PUI. Il redoute maintenant les répliques. "On peut même s'attendre à une réplique plus importante, une réplique majeure dans les heures ou dans les jours qui vont venir", indique-t-il en craignant que ça n'alourdisse le bilan.