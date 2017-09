Séisme au Mexique : un Franc-comtois témoigne

Scènes de désolation au Mexique après le violent tremblement de terre qui a frappé la région de Mexico mardi soir. Un bilan encore provisoire fait état de 217 morts. Mathieu Dornier est franc-comtois, cela fait 13 ans qu'il vit au Mexique, il nous raconte comment il a vécu ce séisme.

Un séisme de magnitude 7,1 a frappé le centre du Mexique mardi vers 20 h (heure française). Un tremblement de terre meurtrier, mercredi les secouristes s'activaient toujours pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres. Un bilan encore provisoire fait état de 217 morts , dont 21 enfants tués dans l'effondrement de leur école. 30 autres élèves sont toujours portés disparus dans cette école du sud de la capitale mexicaine.

J'ai vu les secouristes évacuer des corps" - Mathieu Dornier, franc-comtois installé à Mexico

Le franc- comtois Mathieu Dornier, originaire du val d'Usier dans le Haut Doubs, a monté une chaîne de boulangerie à Mexico. Il y vit depuis 13 ans et il a vécu le séisme de très près : "Dans la zone où je suis une bonne quinzaine de bâtiments s'est effondrée, j'ai vu les secouristes évacuer des gens, parfois des corps, parfois des personnes que l'on connaît. Par exemple juste à côté de la boulangerie, il y a un stand où ils vendent des fleurs, et la petite vendeuse elle ne s'en est pas sortie. Ce sont des scènes de guerre."

Militaires, protection civile et simples habitants recherchent des survivants dans les décombres. - Mathieu Dornet

La solidarité s'organise

Maintenant c'est la solidarité qui s'organise, impossible pour Mathieu de ne pas donner un coup de main : "On attend qu'on nous laisse accéder à notre boulangerie et on va préparer de la nourriture pour les gens qui n'ont plus de logement, qui doivent dormir dans des tentes. Tous mes employés ont envie d'aider, c'est vraiment incroyable cette solidarité."