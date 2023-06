Séisme dans les Deux-Sèvres : Après deux jours d'intervention les renforts quittent le département

Après deux jours d'intervention les sapeurs pompiers venus en renfort d'autres départements (Charente, Haute-Vienne, Gironde et Dordogne) regagnent petit à petit leurs centres. En un week-end, pas moins de 266 opérations ont été réalisées et environ 400 maisons ont été visitées. Parmi elles, 24 maisons ou édifices sont déconseillés à l'habitation.

" **Au plus fort de l'événement, on avait 80 sapeurs pompiers sur place, avec des spécialistes en sauvetage déblaiement, des spécialistes en évaluation bâtimentaire, avec des spécialistes en sauvetage en milieu périlleux ", explique le colonel Damien Sallier, directeur départemental adjoint du SDIS des Deux-Sèvres. Les renforts sont repartis petit à petit ce dimanche et c'est désormais le SDIS des Deux-Sèvres qui assure seul la suite des opérations.

La cellule psychologique mise en place à la mairie de Mauzé-sur-le-Mignon est un dispositif flexible et restera en fonction de la demande des habitants. Une seule certitude elle sera ouverte ce mercredi après-midi pour recevoir enfants et parents qui le souhaitent.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, est par ailleurs attendu ce lundi après-midi dans les Deux-Sèvres. Il rencontrera les élus et les services mobilisés pour gérer l'après-séisme.