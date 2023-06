Séisme dans le Sud-Ouest : des secousses ressenties jusqu'en Dordogne

"La secousse a duré 3 ou 4 secondes, et on a bien senti les tasses suspendues dans le buffet", raconte Romaric. Il habite sur les hauteurs de Château-L'Evêque, et il a bien senti la Terre trembler, ce vendredi soir. Un séisme de magnitude 5,3 a été ressenti dans une bonne partie du Sud-Ouest, à Poitiers, au Mans et même jusqu'en Bretagne. L'épicentre est situé à Cram-Chaban, en Charente-Maritime, entre Niort et La Rochelle.

ⓘ Publicité

"Le parquet a craqué"

A Saint-Antoine-d'Auberoche, à 200 kilomètres de l'épicentre, Karine a elle aussi senti le sol trembler sous ses pieds. "Le parquet a craqué, et des petits objets ont bougé sur l'étagère", raconte-t-elle. La secousse a été ressentie à Coursac, à Cornille, à Biras ou encore à Savignac-les-Eglises.

Anne-Estelle, une habitante de Périgueux raconte que la dernière secousse ressentie date de mars 2019, lorsqu'un séisme de magnitude 4,7 avait frappé la région. Là aussi, l'épicentre était situé en Charente-Maritime.

loading