Séisme en Charente-Maritime : ces arnaqueurs qui profitent de la détresse des sinistrés

Certains arnaqueurs profitent de la détresse des sinistrés du séisme du 16 juin dernier , en Charente-Maritime. "Il faut être vigilant et surtout ne pas hésitez à faire appel à nous", c'est en substance l'appel lancé par la Gendarmerie. Les militaires ont été prévenus d'une escroquerie aux travaux. Des habitants de La Laigne ont payé 1.000 euros pour faire des travaux d'urgence sur leur toiture. Des travaux bâclés, qui ne valaient absolument pas ce prix-là. En résumé, c'est une arnaque selon la gendarmerie.

ⓘ Publicité

À lire aussi Tremblement de terre : des sismologues viennent estimer l'intensité des secousses à La Laigne

Gendarmes 24h/24 et un drone

"Il ne faut pas accepter des travaux sans devis" rappelle le Lieutenant-Colonel Sébastien Letellier, de la gendarmerie de Charente-Maritime. Et "il faut passer par son assurance, aussi, évidemment. Et dès qu'il y a un doute, demandez aux gendarmes présents". Car oui, il y a des militaires présents sur le secteur de La Laigne pour éviter les cambriolages dans les maisons vides. Une présence 24h/24, avec un drone en appui pour surveiller. Et mettre en fuite des voleurs. "Car oui, des gens ont essayé, mais nous sommes intervenus". Une présence dissuasive, qui va encore persister sur place plusieurs jours.