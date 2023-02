Séisme en Turquie : 10 pompiers du GSCF basé à Villeneuve d'Ascq vont participer aux opérations de secours

Chaque minute compte après les deux puissants tremblements de terre qui ont secoué dans la nuit de dimanche à lundi et ce lundi en fin de matinée, le sud de la Turquie et la Nord de la Syrie. Face aux désastres, face aux 3 000 immeubles détruits, la Turquie a lancé un appel à l'aide internationale auquel l'ONG nordiste a immédiatement répondu explique son président, Thierry Velu : "on a eu l'alerte vers 6h ce matin et vu l'ampleur du séisme, sa faible profondeur, on s'est douté qu'il devait y avoir beaucoup de victimes. On envoie 10 sauveteurs avec un avion privé qu'on vient de louer et du matériel". Ces hommes devraient arriver dans la nuit en Turquie et participer aux opérations de secours ce mardi matin.

ⓘ Publicité

"On a du matériel de localisation avec des capteurs installés sur les décombres pour écouter les victimes."

L'association a loué un avion privé pour transporter les hommes et le matériel qui doivent décoller dans la soirée de l'aéroport du Touquet pour prendre la direction de la Turquie, à 50 kilomètres de l'épicentre du 1er séisme. 10 pompiers professionnels, habitués à ce genre d'opérations, sont volontaires. Ils viennent du Nord-Pas-de-Calais, de Bretagne et de Normandie. Le GSCF était déjà intervenu en 1999 sur un précédent séisme en Turquie, qui avait fait 17 000 morts. Les pompiers de l'association avait réussi à sortir des victimes vivantes des décombres. Le GSCF qui lance un appel aux dons pour l'aider à financer cette opération.