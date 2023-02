Séisme en Turquie et en Syrie : 27 sapeurs-pompiers gardois prêts à partir en renfort

D'après le dernier bilan, plus de 6.200 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie après le séisme de magnitude 7.8 et ses répliques qui ont frappé les deux pays lundi. Le froid persistant, la deuxième nuit, inquiètent, surtout dans les zones compliquées d'accès pour les secours. Face à l'urgence de la situation, le mécanisme de protection civile de l’union européenne a été activé. L'ESCRIM ((Elément de Sécurité Civile Rapide d’Intervention Médicale) est engagé. 27 sapeurs-pompiers du Gard se tiennent prêts à renforcer les effectifs, ils devraient partir d'ici jeudi ou vendredi, au plus tard.

83 sauveteurs feront partie, au total, de ce détachement composé de sapeurs-pompiers du Gard et de sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile (UIISC 7 de Brignoles) dont le chef de mission, indique ce mardi le lieutenant-colonel Eric Agrinier, chef de communication des sapeurs-pompiers du Gard.

Les 27 sapeurs-pompiers gardois prêts au départ

Les sapeurs-pompiers du Gard mettent ainsi à disposition : 1 médecin-chef de mission, le Dr Isabelle Arnaud ; 1 chef de détachement « SDIS », le Lieutenant-Colonel Jacques Pages ; 1 chirurgien ; 2 médecins-urgentistes ;1 pharmacien ; 2 sages-femmes ; 8 infirmières ; 11 logisticiens.

Le fret totalise un volume de 130 m3 pour un poids d’environ 60 tonnes.

Pour mémoire, précise encore le lieutenant-colonel Eric Agrinier, les derniers engagements de l’ESCRIM remontent à la période COVID 19, où le module avait été engagé en Guyane (juin 2020) puis à Mayotte (janvier 2021) pour soutenir les structures hospitalières locales.