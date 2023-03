Séisme en Turquie : une médecin du SDIS du Vaucluse raconte

Alizée Susler est médecin capitaine au Service départemental d'incendie et de secours du Vaucluse. Pendant 14 jours, jusqu'au début du mois de mars, elle est partie en Turquie, dans la région d'Ankara pour prêter main forte au sein de l'hôpital de campagne déployé par la France près de la ville de Gölbasi.

Du 24 février au 9 mars, elle a participé à la relève et exercé au sein de cette structure composée de 1 000 mètres carrés de tentes, de 60 tonnes de matériel. En un mois, sur l'ensemble du déploiement de l'élément de Sécurité Civile Rapide d'Intervention Médicale (ESCRIM), 2 000 consultations ont été effectuées, et une vingtaine d'opérations chirurgicales.

L'hôpital de campagne déployé à Gölbasi près d'Ankara en Turquie est composé de 1 000 mètres carrés de tente - SDIS 84

"On a fait de l'accueil d'urgence, mais aussi de la réanimation. Nous avons reçu aussi beaucoup de patients atteints de troubles psychologiques, notamment des enfants qui viennent consulter parce qu'ils ont des vertiges, la tête qui tourne toute la journée et qu'ils ont l'impression que le sol s'en va en dessous de leurs pieds", raconte Alizée Susler. Cette Avignonnaise parle quelques mots de turc puisque son père est né dans le pays mais malgré ces quelques notions elle a quand même dû apprendre à soigner avec l'aide d'un interprète.

Cette mission a été éprouvante, physiquement mais aussi psychologiquement puisque sur place la détresse de la population est très importante. "C'est dramatique. Les gens ont tout perdu, leurs familles, leurs maisons. Mais il y a aussi beaucoup de positif et de beaux côtés humains. En tant que soignant on est toujours amené à voir des choses un peu difficiles mais derrière tout ça, il y a des gens qui vous remercient, qui vous prennent la main et qui sont contents que vous soyez là c'est de la reconnaissance et le sentiment d'avoir apporté son aide et qu'elle soit utile."

Suite à son départ, et au démontage de l'hôpital de campagne, l'hôpital de la ville a repris au moins partiellement du service.