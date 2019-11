Séisme : les 13 établissements scolaires du Teil encore fermés mercredi au moins

Les écoles, collèges et lycées publics et privés du Teil restent tous fermés pour le mercredi 13 novembre. Certains établissements estiment même qu'il ne pourront pas rouvrir avant plusieurs jours.

Le Teil, France

La ville du Teil compte 13 établissements scolaires, deux lycées, deux collèges, et neuf écoles qui vont tous rester fermés ce mercredi 13 novembre au moins, après le séisme qui a touché la Drôme et l'Ardèche le dimanche 11 novembre à la mi-journée. Le lycée public Xavier-Mallet prendra une décision dans la journée de mercredi sur une éventuelle réouverture en fin de semaine d’après son proviseur. Mais elle est suspendue à une expertise qui n'est pas achevée ce mardi après-midi.

Même chose au collège public. Là ce qui pose problème c'est notamment le bâtiment de la cantine. Des fissures importantes sont apparues entre les murs et le plafond. C'est là aussi une expertise qui permettra de prendre la décision éventuelle d'une réouverture pour la fin de semaine.

Les deux internats fermés jusqu'au lundi 18

Pour les établissements privés de la ville, le collège de la présentation de Marie et le lycée professionnel Saint-André, là encore ce sont des expertises qui sont attendues pour évaluer les dégâts. Mais au lycée on évoque pour l’instant une fermeture d'une durée indéterminée car la date de cette expertise n'est pas encore connue. Même chose au collège ou la fermeture risque de durer.

Ce qui est certain c'est que les deux internats des deux lycées (public et privé) qui accueillent en temps normal près de 130 élèves ne rouvriront pas cette semaine.

à lire aussi PHOTOS - Le Teil en Ardèche, ville sinistrée par le séisme de lundi

Pas d'école le mercredi

Dans les neuf écoles maternelles et primaire de la commune, il n'y a jamais classe le mercredi. Les décisions sur les réouvertures ou non pour le jeudi 14 novembre ne seront prises que dans la journée de mercredi.

A Montélimar, l'école maternelle Nocaze, et l'élémentaire Joliot Curie sont aussi fermées. Une partie du plafond s'est effondrée dans l'école maternelle et une fissure a été découverte dans l'école primaire. Des expertises sont en cours. On ne sait pas combien de temps les établissements resteront fermés. L'école du village de Puygiron dans la Drôme restera également fermée pour cause de dégâts liés au séisme.