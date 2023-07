Séisme : les communes de Benet et Damvix, en Vendée, reconnues en état de catastrophe naturelle

Lionel VADAM / L'EST REPUBLICAIN

Les communes de Benet et de Damvix sont reconnues en état de catastrophe naturelle suite au séisme de vendredi 16 juin. Ces deux villes du sud de la Vendée, situées au cœur du Marais poitevin, sont frontalières du département des Deux-Sèvres.

ⓘ Publicité

Le séisme, d'une magnitude estimée entre 5,3 et 5,8 sur l'échelle de Richter, a été ressenti dans tout l'ouest de la France, et particulièrement dans le Sud Vendée car l'épicentre était situé entre Niort et La Rochelle. Une réplique a également eu lieu le lendemain, samedi 17 juin.

Les habitants de Benet et Damvix ont 30 jours, à compter du 28 juillet, date de l'arrêté interministériel publié au Journal Officiel, pour adresser à leur assureur l'estimation de leurs dommages causés par le séisme.