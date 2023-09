Séisme Maroc : la frontignanaise Corinne Cosseron à Ouarzazate :"j'ai été réveillée par le lit qui tremblait."

La présidente et fondatrice de l'école du rire de Frontignan, Corinne Cosseron est saine et sauve comme toutes les personnes, vacanciers et touristes de l'hôtel de Ouarzazate où elle se séjourne avec son mari. La région de Ouarzazate a été touché par le violent séisme de la nuit dernière, qui auriat fait au moins 30 morts dans cette province au sud de Marrakech.

Corinne Cosseron a raconté ce matin sur France Bleu Hérault ce qu'elle a vécu : "je dormais dit- elle, j'ai été réveillée par lit qui tremblait, mon mari lui a bien entendu un énorme boum, la terre qui craquait."

Ils sont tous de suite sortis de leur chambre, un employé de l'hôtel leur a dit : " c'est un tremblement de terre, on n'en a jamais eu ici." "On s'est ensuite retrouvé rien qu'entre touristes et on errait dans l'hôtel sans savoir quoi faire."

Au vu des photos qu'elle nous a envoyé, les dégâts dans l'hôtel sont limités, des fissures et des morceaux de murs et de plafond qui se sont effondrés. Le personnel de l'hôtel leur a dit qu'il y aurait eu au moins trois morts à Ouarzazate, "ils sont très choqués."

Pour l'heure, Corinne Cosseron et son mari restent sur place, ils ont été relogés dans une chambre au rez de chaussée, qui leur permettra de sortir rapidement s'il y avait une réplique. Corinne Cosseron se dit un peu perdue, " ne pas trop savoir quoi faire pour l'instant."

murs fissurés par le séisme à Ouarzazate - Corinne Cosseron