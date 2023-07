Séisme : trois communes deux-sévriennes reconnues en "état de catastrophe naturelle"

Après les tremblements de terre qui ont touché le Poitou et les Charentes les 16 et 17 juin, le ministère de l'Intérieur a enclenché des mesures accélérées pour la reconnaissance "d'état de catastrophe naturelle". C'est donc chose faite depuis ce 7 juillet pour 13 communes au total. Dix sont situées en Charente-Maritime et trois dans les Deux-Sèvres. Il s'agit d’Arçais, de Mauzé-sur-le-Mignon et de Saint-Hilaire-la-Palud. "Les assurés disposent d’un délai de 30 jours à compter de la publication de l’arrêté pour se rapprocher de leur assureur", selon le communiqué de la préfecture. Elle ajoute que d'autres communes ont fait des demandes et leurs dossiers sont toujours à l'étude.

