Séismes en Turquie : le témoignage d'un Avignonnais sur place

Le bilan ne cesse de s'alourdir après les deux violents tremblements de terre qui ont touché la Turquie et la Syrie ce lundi 6 février. La première secousse, de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter est survenue dans la nuit vers 4h du matin. Quelques heures plus tard, une très forte réplique a frappé les deux pays.

Harun, un Avignonnais de 39 ans est actuellement à Gaziantep en Turquie, une ville qui se trouve à quelques kilomètres de l'épicentre. D'origine turque, il était parti quelques jours en vacances avec sa sœur et sa mère handicapée et son séjour a viré au cauchemar. "Le deuxième tremblement de terre a été pire que le premier. J'ai pris ma mère dans mes bras et j'ai fermé les yeux. Je me suis dit cette fois-ci, c'est fini, on ne va pas s'en sortir, le bâtiment partait dans les deux sens, et finalement nous avons eu un peu de chance, il n'est pas tombé."

"On a des scènes de guerre ici"

Mais dès qu'ils sortent de l'immeuble, Harun et sa famille assistent à des "scènes de guerre". "Autour de nous, beaucoup de bâtiments se sont écroulés, j'ai vu trop de cadavres. J'ai vu des enfants en sang, des mères qui pleuraient, des gens qui cherchaient de l'aide, c'était horrible. On a des scènes de guerre ici."

Lui et sa famille ont pu se réfugier à la campagne, dans un container, mais ils n'ont ni eau ni électricité et "il fait très froid", selon Harun. Ils devaient rentrer ce samedi en France mais cherchent à revenir au plus vite.