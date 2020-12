Séismes induits près de Strasbourg : "Ça ne peut pas continuer comme ça" pour la maire de La Wantzenau

La terre a tremblé peu avant 7h ce vendredi au nord de Strasbourg. Un séisme de magnitude 3,5 dont l'épicentre se situe près de La Wantzenau, non loin du site de géothermie profonde de l'entreprise Fonroche. Pour la maire Michèle Kannengieser et de nombreux habitants, c'est l'inquiétude.

La secousse a réveillé de nombreux habitants de la région de Strasbourg et même au-delà : un séisme de magnitude 3,5 sur l'échelle de Richter s'est produit à 6h59 ce vendredi matin. "Le bruit d'un gros camion", "l'impression qu'on secoue mon lit", "comme une explosion"... les auditeurs qui appellent France Bleu Alsace depuis 7h décrivent le même phénomène et témoignent de la même émotion.

Dans les témoignages, il y a parfois aussi de la colère car ce tremblement de terre est analysé par le Renass, le réseau national de surveillance sismique, comme un événement induit, créé par une activité humaine. Et tous les regards se tournent vers Fonroche, l'entreprise qui menait jusqu'à il y a quelques semaines des tests de géothermie profonde.

Je suis inquiète pour les bâtiments qui ne peuvent pas supporter le choc - la maire de La Wantzenau

Sur France Bleu Alsace, la maire de La Wantzenau, Michèle Kannengieser, explique ce matin qu'elle met en place ce vendredi matin une cellule de crise, pour recueillir les réclamations de ses administrés. "J'ai reçu énormément d'appels et de réclamations" explique-t-elle, "des maisons ont bougé, il y a eu plusieurs fois des effets de cisaillement".

L'élue s'inquiète pour les bâtiments dont la construction ne supporterait pas ce genre de phénomène, des maisons anciennes ou construites sans normes sismiques. Michèle Kannengieser est surtout en colère contre les circonstances de ce séisme et de ceux qui l'ont précédé : "On avait pourtant la certitude qu'il n'y avait plus d'activité du côté de Fonroche. Je suis déçue et inquiète pour la suite, ça ne peut pas continuer comme ça".

Un séisme ressenti jusque dans la région de Haguenau

Le ras-le-bol de la maire de La Wantzenau est partagé dans les témoignages des Alsaciens. "Il faut cesser de jouer aux apprentis-sorciers" explique l'un, "qu'est-ce la préfecture attend pour stopper ces forages !" proteste une autre. "J'espère que qu'il n'y en aura pas d'autres" conclut une habitante de Weitbruch près de Haguenau, à une quinzaine de La Wantzenau.

Les témoignages sont recueillis par le Bureau sismologique français et décrivent la surprise, l'émotion et l'inquiétude de celles et ceux qui ont senti la secousse.

Début mois de novembre, une série de séismes de faible magnitude ont été ressentis dans l'Eurométropole de Strasbourg. L'entreprise de géothermie profonde Fonroche a confirmé que ces phénomènes venaient de son site de Reichstett-Vendenheim. L'exploitation de la société est à l'arrêt.