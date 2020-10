Seize cambriolages de commerces et de restaurants à La Grande-Motte et Palavas élucidés

Un homme de 19 ans, habitant de Villetelle a été interpellé et incarcéré. il est soupçonné d'être impliqué dans une série de cambriolage sur le littoral au cours du mois de septembre à La Grande-Motte et à Palavas-les-Flots.

Les cambriolages ont été commis de nuit par effraction et portent essentiellement sur de l'argent liquide, des chèques restaurants, de l'alcool, des enceintes nomades, téléphones et ordinateurs entre autres.

Le 9 septembre 2020, alors qu'un cambriolage est commis dans une boucherie à La Grande-Motte, deux individus sur un scooter refusent d’obtempérer à la police municipale de Mauguio-Carnon et au PSIG de Lunel. Le pilote, un jeune de 19 ans demeurant Villetelle, est interpellé et placé en garde à vue à Palavas. Lors de sa fouille, plusieurs tickets restaurants tamponnés par un établissement cambriolé à La Grande-Motte le 7 septembre 2020 et 500 euros en liquide seront découverts.

Les enquêteurs font alors le rapprochement entre l’individu et les cambriolages en série sur le littoral. Dix jours après, le même jeune de 19 ans est interpellé avec un autre jeune mineur en flagrant délit de cambriolage à La Grande-Motte.

Le premier, très défavorablement connu, est incarcéré à Villeneuve-lès-Maguelone pour les cambriolages. Le mineur est laissé libre en attendant la poursuite des investigations.

Après enquête, les trois jeunes hommes sont placés en garde à vue le 6 octobre 2020. Les perquisitions effectuées permettront de découvrir plusieurs objets provenant des cambriolages (parfums, enceintes nomades, vêtements).

L'enquête aura permis de résoudre seize cambriolages sur le littoral, trois à Palavas et treize à La Grande Motte.

Un contrôle judiciaire est délivré au mineur, le jeune majeur incarcéré retourne en prison en attente d'une comparution immédiate, et le troisième, moins impliqué dans les faits mais les reconnaissant, se voit notifier une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).