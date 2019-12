Seize militants "black blocs" interpellés au Bouscat avant la manifestation bordelaise

Ce samedi la police a interpellé, dans un appartement au Bouscat, seize personnes de la mouvance radicale des gilets jaunes. Ces "black bloc" ont été placés en garde à vue. Des produits chimiques et d'autres projectiles ont été saisis.

Bordeaux, France

Ils comptaient semer la pagaille pendant la manifestation contre la précarité et contre la réforme des retraites à Bordeaux, ce samedi. Seize militants appartenant à la mouvance "ultra-jaune" ont été interpellés avant de pouvoir rejoindre le cortège confirme la police. Ils se trouvaient dans un appartement loué, situé au Bouscat à l’angle du cours de la Libération et de l’Avenue du maréchal Leclerc, dans lequel la police a fait irruption vers midi, appuyée par les hommes de la BRI.

Des produits chimiques et des projectiles saisis

Le groupe, composé d'hommes et de femmes âgés de 25 à 45 ans, ont été placés en garde à vue. Dans l'appartement, des produits chimiques, des bouchons cloutés et de la peinture ont été saisis. Ces projectiles sont régulièrement utilisés par les "black blocs" contre les forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte pour association de malfaiteurs en vue de commettre des dégradations et des violences sur les agents de la force publique.

La manifestation contre la précarité de samedi après-midi à Bordeaux, initiée par la CGT, a réuni environ 1 000 personnes, dont des gilets jaunes.