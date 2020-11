Seize personnes évacuées à Vandoeuvre après un feu de cave dans un immeuble

Seize habitants d'un immeuble de la rue Jean Macé à Vandoeuvre-lès-Nancy ont été évacués dans la nuit de mardi à mercredi. Un incendie s'est déclaré dans un cave et les fumées se sont propagées aux étages supérieurs. Il n'y aurait pas de blessés.

Une trentaine de sapeurs-pompiers mobilisés dans la nuit de mardi à mercredi suite à un incendie dans un immeuble de la rue Jean Macé à Vandoeuvre-les-Nancy. Les secours ont été appelés vers 2h30 pour un incendie dans une cave de cet immeuble de quatre étages.

La salle du Charmois ouverte

Les fumées se propageaient aux étages supérieurs. Les pompiers ont éteint l'incendie et dans le même temps évacué seize occupants de la résidence. La salle municipale du Charmois a été ouverte pour leur permettre de passer la nuit. Selon les premiers examens des pompiers, il n'y aurait pas de blessés. On ignore les causes de l'incendie.